- Richard Abou Zaki a primit ieri, la Milano, in cadrul galei „Identita Golose – Le Guide Ristoranti 2024”, premiul pentru cel mai bun chef din Italia. Juratul de la „Chefi la cuțite” a facut și primele declarații dupa ce a fost recompensat pentru cariera lui in gastronomie. La cea de-a 17-a ediție a…

- Lacramioara Pintilie i-a cucerit pe jurați cu preparatul adus la preselecții. Concurenta a primit cuțitul de aur de la Chef Richard Abou Zaki. Are in spate o experiența de 16 ani in bucatarie, mare parte din ea acumulata in perioada in care muncea in Italia.

- Jurații „Chefi la cuțite” au fost suprinși de povestea unui concurent care vrea sa scrie istorie in gastronomia romaneasca. Ruby vine in platoul show-ului culinar de la Antena 1 și iși dorește sa impresioneze cu preparatul sau.Cei patru Chefi se confrunta cu o dubla provocare in ringul amuletei și descopera…

- Mai sunt cateva zile pana la premiera maraton a sezonului 13 Chefi la cuțite! Pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, la Antena 1, se va da startul unui nou capitol in bucataria celui mai apreciat cooking show din Romania: Chef Ștefan Popescu, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru…

- Indragostit de bucatarie inca din copilarie, Chef Richard Abou Zaki este gata pentru o noua etapa in viața sa profesionala: odata cu debutul sezonului 13 Chefi la cuțite va incepe și cariera lui in televiziune, ca o incununare a unui parcurs impresionant in domeniul gastronomic.

- Chef Richard Abou Zaki, juratul de la „Chefi la cuțite”, a dezvaluit ca a gatit pentru Regina Elisabeta a II-a. Bucatarul considera aceasta intamplare ca fiind cel mai emoționant moment din intreaga lui cariera.Chef Richard Abou Zaki, unul dintre cei patru jurați ai noului sezon Chefi la cuțite, care…

- Așteptarea a luat sfarșit! Antena 1 a anunțat cand incepe „Chefi la cuțite”, sezon 13. De asemenea, noi reguli vor fi in show-ul culinar, dupa ce Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu au fost inlocuiți.Cel mai apreciat cooking show din Romania, „Chefi la cuțite”, vine la Antena 1 cu…

- Dupa succesul obținut cu primul restaurant inaugurat in Italia, Retroscena, care i-a adus o stea Michelin la numai 8 luni de la deschidere, Chef Richard Abou Zaki iși continua impresionantul parcurs in industria culinara, imbogațindu-și palmaresul cu una dintre cele mai importante distincții italiene…