Stiri pe aceeasi tema

- Catalina Ponor traiește cea mai frumoasa perioada din viața de familie de cand a aflat ca este insarcinata pentru a doua oara. A dat vestea cea mare chiar de Craciun, iar astazi a devenit mama pentru a doua oara. Prima imagine cu fiul ei.

- Alfred Simonis a venit cu un anunț trist pe Facebook. Familia PSD Timiș a pierdut un fost membru foarte apreciat. Președitele PSD Timiș, Alfred Simonis, a venit cu un anunț trist pe Facebook. Șeful organizației județene a PSD a anunțat pierderea dureroasa a unui fost membru important, care a ocupat…

- CSC Dumbravita anunta ca a ajuns la un acord cu Cristian Scutaru, experimentatul fundas central cu o bogata eperienta la nivelul primelor ligi din Romania. El a semnat o intelegere valabila pana in vara, cu optiune d eprelungire pentru urmatorul sezon. Nascut la 13 aprilie 1987 la Reșița, a evoluat,…

- Un actor cunoscut, care a jucat in 'Rocky' și 'Predator', a muritCarl Weathers, fost jucator de fotbal american și actor care a aparut in „Rocky”, „Predator” și „Happy Gilmore”, a murit la varsta de 76 de ani. Carl Weathers, fostul fundaș din NFL devenit actor, era cunoscut mai ales pentru…

- Muzicianul Johnny Bota, implinește astazi 68 de ani, ocazie cu care redacția PRESSALERT.ro ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Artistul nascut la Timișoara a debutat in anul 1977, ca basist al trupei Experimental Quintet 2, cu care a obtinut Marele Premiu al Festivalului Arhitecturii din Bucuresti. Johnny…

- Veste trista din lumea muzicii timișorene: Sergiu Carstea a murit la nici 66 de ani. „Cu tristețe in suflet anunțam decesul fostului nostru coleg și prieten drag, Sergiu Carstea, artist instrumentist, șef partida – trompeta. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Condoleanțe familiei indoliate!”, este mesajul…

- Scena muzicala timișoreana are parte astazi de o aniversare speciala odata cu implinirea a 75 de ani a lui Katalinici Gheorghe, cunoscut in breasla drept „Giuka“, ocazie cu care și redacția PRESSALERT.ro ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Artistul nascut in data de 4 ianuarie 1949 și-a lasat amprenta…

- Scena muzicala timișoreana are parte astazi de o aniversare speciala odata cu implinirea a 75 de ani a lui Katalinici Gheorghe, cunoscut in breasla drept „Giuka“, ocazie cu care și redacția PRESSALERT.ro ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Artistul nascut in data de 4 ianuarie 1949 și-a lasat amprenta…