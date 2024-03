Stiri pe aceeasi tema

- Recursul Catalinei Ponor declarat la 6 noiembrie 2023 a fost judecat in sedinta din 22 februarie 2024 de completul C1 Recurs Tribunalul Constanta a fost prima instanta care s a ocupat de dosarul in cauza Fosta gimnasta originara din Constanta, Catalina Ponor a pierdut procesul cu Serviciul Public de…

- O femeie de 38 de ani din satul Pepeni, raionul Singerei, a nascut in timp ce era transportata spre maternitate, in mașina ambulanței. Femeia a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, aceasta mai are acasa inca 4 copii.

- Un actor cunoscut, care a jucat in 'Rocky' și 'Predator', a muritCarl Weathers, fost jucator de fotbal american și actor care a aparut in „Rocky”, „Predator” și „Happy Gilmore”, a murit la varsta de 76 de ani. Carl Weathers, fostul fundaș din NFL devenit actor, era cunoscut mai ales pentru…

- Dupa incheierea procesului de divorț, Dana Roba vrea sa rupa legatura cu intreaga familie a lui Daniel Balaciu. Make-up artistul nu vrea ca fetițele ei sa ii mai viziteze pe bunici și este hotarata sa nu uite niciodata ceea ce i-au facut. Iata ce a spus despre parinții și sora lui Daniel Balaciu

- Fosta gimnasta Mary Lou Retton (55 de ani), medaliata cu aur la Jocurile Olimpice, a declarat, in primul ei interviu dupa ce o pneumonie i-a pus viata in pericol, ca a vazut „moartea cu ochii”. ...

- O fosta concurenta de la Mireasa traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, asta dupa ce a aflat ca urmeaza sa devina mama. Tanara și iubitul ei, cu care s-a casatorit in urma cu cateva luni, vor fi parinți pentru prima data. Au dat vestea cea mare de Craciun.

- Spike, a avut prima reacție despre amantlacul in care este implicat alaturi de fosta soție a lui Catalin Bordea. Chiar in noaptea de Revelion, artistul a publicat un mesaj alaturi de care a atașat o imagine in care apare cu Livia.Spike a postat in mediul online o fotografie in care se afla alaturi de…

- 13 copii au venit pe lume la Maternitatea din Buzau, in primele doua zile de Craciun. Primul nascut in ziua Nașterii Domnului este un baiețel. ,,In ziua de Craciun, la Maternitatea Buzau au avut loc 7 nașteri. Este vorba despre 4 fete și 3 baieți. S-au inregistrat 6 nașteri spontane și o cezariana.…