- Cinci persoane dintre cele noua ranite au avut nevoie de spitalizare dupa ce miercuri dimineața un barbat a aruncat ceea ce a fost identificat drept subtanța coroziva asupra unei femei și a celor doi copii ai ei. Pe langa primele trei victime, șase persoane - trei civili și trei polițiști - au fost…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, intrebat ce transmite Guvernul Romaniei, in contextul afirmatiilor sefului armatei britanice si liderului PPE Manfred Weber care avertizeaza populatia sa se pregateasca de razboi, ca „nu este cazul sa ne pregatim de razboi”. „Nu este cazul sa ne pregatim de razboi”,…

- Rusoaica Daria Trepova, in varsta de 26 de ani, a fost condamnata de un tribunal din Sankt Petersburg pentru mai multe acuzații, inclusiv de terorism, in legatura cu uciderea, in aprilie 2023, a bloggerului Vladlen Tatarski, relateaza The Guardian și BBC.Tatarski a murit in urma exploziei unei bombe…

- Un caz șocant a avut loc, de curand, in apropierea unei intersectii din Londra. Un nou-nascut a fost descoperit intamplator intr-o punga de cumparaturi chiar in capitala Marii Britanii. Iata cum a fost descoperit!

- Doi suspecți au fost arestați in cadrul anchetei privind uciderea sportivului Benjamin Kiplagat, a anunțat luni poliția din Kenya. Ugandezul a fost gasit mort sambata, in Kenya, scrie cotidianul francez L'Equipe.Cei doi barbați, ambii despre care se crede ca au peste treizeci de ani, au fost arestați…

- De obicei plina de turiști, Piața Manger, din Betleem, este acum goala, iar o papușa a pruncului Iisus zace printre daramaturi, un simbol al suferinței provocate de razboiul din Gaza, scriu The Guardian și France 24.In biserica evanghelica luterana din Betleem, scena Nașterii arata foarte diferit cu…

- Prim-ministrul din Barbados, Mia Mottley, a spus miercuri ca națiunile care au practicat comerțul cu sclavi datoreaza țarii sale 4,9 trilioane de dolari, dar a recunoscut ca discuțiile legate de felul in care se va face aceasta plata vor fi „dificile și vor lua mult timp”, scrie The Guardian. Mottley…

- O cantitate de „praf intunecat” care ar putea sa incapa intr-o lingurița, obținut de pe asteroidul Bennu, la peste 300 de milioane de kilometri de Pamant, a ajuns la Muzeul Național de Istorie de la Londra, iar cercetatorii se straduiesc sa ii afle secretele, relateaza The Guardian.