- Soția lui Don Pepe se pregatește de cea mai frumoasa perioada din viața aceea. Maria Capalnaș mai are puțin și naște, dar nu uita ca trebuie sa aiba mereu grija de cum arata, așa ca, uita și de lege, daca este nevoie, pentru a nu intarzia la salonul de infrumusețare.

- Cristi Tanase, in varsta de 37 de ani, a devenit tata pentru prima oara, alaturi de Adina Maria, soția lui, care a nascut o fetița superba. Aceasta a anunțat pe rețelele de socializare ca micuța a venit pe lume pe data de 10 martie 2024.

- Cristi Tanase a devenit tatic pentru prima data! Soția fostului jucator de fotbal, Adina Maria, a nascut o fetița perfect sanatoasa. Fostul fotbalist radiaza de fericire in acest moment și este implinit. Iata ce imagine a publicat partenera lui de viața pe rețelele de socializare!

- Bucurie mare in familia lui Mircea Bravo! Actorul a devenit tatic și a impartașit vestea cu fanii sai din mediul online. Soția sa a adus pe lume o fetița, la clinica Novogyn din Cluj Napoca. ”De miercuri, eu și Georgiana suntem parinții acestei fetițe pe care o cheama Mira. Seamana mult cu mine, e foarte…

- Mircea Bravo are toate motivele sa radieze de fericire! Celebrul vlogger a devenit tatic pentru prima oara! Ce imagine emoționanta a postat pe o rețea de socializare. Georgiana, partenera de viața a actorului, a nascut o fetița.

- O femeie de 38 de ani din satul Pepeni, raionul Singerei, a nascut in timp ce era transportata spre maternitate, in mașina ambulanței. Femeia a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, aceasta mai are acasa inca 4 copii.

- Don Pepe este o apariție cunoscuta in lumea mondena de la noi, dar nu numai. Cunoscutul milionar și iubita lui au facut pasul cel mare și au organizat o nunta ca in povești, ieri, la data de 4 octombrie 2023. Dupa o relație de mai mulți ani, cei doi și-au unit destinele intr-un cadru de poveste, mai…

- Pentru George Piștereanu ziua de 26 ianuarie 2024 este una cu totul speciala. Soția lui, Gigi Grasu, a nascut astazi o fetița, iar actorul a postat și primele imagini cu noul membru al familiei. Ce nume au ales cei doi pentru fiica lor.