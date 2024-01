Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca Romania se afla in a treia saptamana consecutiva de crestere ”abrupta” a numarului de cazuri de gripa, subliniind ca s-au inregistrat decese cauzate de aceasta boala. Ministrul adauga ca nu exista semnale dinspre farmacii conform carora ar fi penurie…

- Pfizer si BioNTech au decis sa inițieze proceduri oficiale impotriva Romaniei, pentru a o determina sa isi respecte angajamentele asumate pentru comenzile de vaccinuri pentru COVID-19 plasate de Guvern, ca parte a contractului de aprovizionare a Uniunii Europene, semnat in mai 2021. O spune clar Andrew…

- Prezentam integral raspunsul companiei pentru News.ro: ”In urma unei incalcari prelungite a angajamentelor contractuale si a unei perioade de discutii purtate cu buna-credinta intre parti, Pfizer si BioNTech au luat decizia dificila de a initia proceduri oficiale impotriva Romaniei. Pfizer si BioNTech…

- Rujeola este o boala a copilariei, dar produce o mortalitate care variaza intre 1 si 3 la mie, a declarat miercuri ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, care a incurajat parintii sa isi vaccineze copii. Ministrul Sanatatii a fost prezent la conferinta de inchidere a proiectului „Organizarea de programe…

Romania urmeaza sa primeasca o cantitate suplimentara de peste un milion de doze de vaccin impotriva coronavirusului. Ministrul Sanatații, Alexandru…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti, 5 decembrie, ca in acest moment mai exista o singura tranșa, de aproximativ 1,2 milioane de doze de vaccin anti-COVID de la Moderna, platita de Guvernul Romaniei inca din 2020.„Noi nu am mai achiziționat. Adica nu ca nu am mai achiziționat, ele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca se lucreaza la un calendar pentru solutionarea revendicarilor salariale ale angajatilor de la Directiile de sanatate publica si ale angajatilor TESA din spitale. El a precizat ca acesta ar putea fi implementat doar de anul viitor, avand in vedere constrangerile…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, miercuri seara, ca plata garzii nu este stimulativa, deoarece se raporteaza la salariile din 2018, mult mai mici decat cele de acum. „Daca faci de garda, primesti mai putin decat daca lucrezi ziua”, afirma ministrul, explicand ca aceasta este una dintre…