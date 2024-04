Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila afirma necesitatea unor sancțiuni in cazul medicilor din spitalele de stat care trimit pacienții in privat și anunța elaborarea unei „strategii”, prin care cadrele medicale sa asume „pe proprie raspundere” ca nu direcționeaza pacienții.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, in contextul acuzatiilor care i se aduc medicului Catalin Cirstoiu, ca ar trebui facuta o declaratie pe proprie raspundere a medicilor care lucreaza in institutiile publice, ca nu directioneaza pacienti la privat. Totodata, ministrul a spus ca trebuie…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a vorbit despre decizia autoritaților de a inchide gradinițele, școlile și liceele din Sectorul 5 pentru dezinsecție, dupa ce in mai multe unitați școlare au fost semnalate ploșnițe. Rafila spune ca nu crede ca plosnitele au o informatie pana unde este Sectorul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri ca in prezent in Romania se opereaza 80% din copiii cu malformatii cardiace, informeaza AGERPRES . „Daca in urma cu zece ani 80% din copiii din Romania care aveau malformatii cardiace trebuiau sa caute o solutie in afara tarii, in momentul de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca la nivel national se inregistreaza, saptamanal, peste 2.000 de cazuri de COVID. Conform ministrului, boala provocata de coronavirus continua sa cauzeze si decese, aproximativ 40% dintre pacientii decedati dupa ce au fost diagnosticati cu aceasta infectie…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat marți, 23 ianuarie, la Digi24, ca Ordinul de ministru inițial, in care era menționat un termen de 72 de ore in care romanii pot cumpara antibiotice fara rețeta, pentru cazuri de urgența, a fost unul greșit și ca eroarea a fost remediata.„Exista doar…

- Asociațiile de pacienți atrag atenția ca sunt probleme in numeroase spitale din țara și ca in ultima perioada situația s-a agravat. Astfel, sunt probleme la instituții de sanatate importante, precum Institutul Oncologic sau Spitalul Fundei din București, unde s-a ajuns in situația ca unele operații…