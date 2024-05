Lista candidatilor din partea Alternativa Dreapta pentru Consiliul Judetean Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Ecologist a prezentat lista candidatilor pentru posturile de consilieri judeteni, in cadrul Consiliului Judetean Constanta. Pe lista candidatilor pentru consilieri judeteni se regasesc urmatoarele nume: Badragan Dumitru Ivanovici Florian Coanda Adrian Valeriu Bilba Adrian Todica Monica Canea…

- Partidul SOS Romania a prezentat lista candidatilor pentru posturile de consilieri judeteni, in cadrul Consiliului Judetean Constanta. Pe lista candidatilor pentru consilieri judeteni se regasesc urmatoarele nume: Epure Tiberiu Danut Radu Ion Mitulescu Marius Aurelian Stancovici Cristian Constantin…

- AUR a prezentat lista candidatilor pentru posturile de consilieri judeteni, in cadrul Consiliului Judetean Constanta . Pe lista candidatilor pentru consilieri judeteni se regasesc urmatoarele nume: Murad Mohamad Mateescu Sorin Cristian Saioc Maria Vlahu Nicolae Hristu Cosmin Istrate lulian Sorin Morar…

- Candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, mizeaza pe o echipa tanara de candidați pentru posturile din deliberativul județean. Astazi, la depunerea candidaturilor PSD la Biroul Electoral Județean, Gheorghe Șoldan a spus ca media de varsta a candidaților…

- PUSL Constanta marseaza in drumul spre alegerile locale din luna iunie ale acestui anIata ca PUSL a prezentat lista candidatilor pentru posturile de consilieri judeteni, in cadrul Consiliului Judetean Constanta si lista candidatilor pentru un loc in Consiliul Local Municipal Constanta.Pe lista candidatilor…

- Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a prezentat, astazi, lista de candidați liberali pentru posturile de consilieri județeni la alegerile locale din fata de 9 iunie 2024. In cursul zilei de astazi, liderul PNL Suceava Gheorghe Flutur și-a depus candidatura pentru al…

- Consilierii judetean constanteni vor vota in sedinta ordinara din data de 21 februarie preluarea bunului imobil teren din domeniul public al UAT Comuna Amzacea in domeniul public al Judetului Constanta. Initiatorul proiectului este presedintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu. Consiliul Judetean…

- Se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta extraordinara pentru data de 08.02.2024, ora 10.00, in Sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ, sedinta ce se va desfasura in format fizic .Proiectul ordinii de zi ndash; Anexa la Dispozitia nr. 279 din 02.02.2024 privind convocarea…