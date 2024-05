O veste trista lovește, miercuri, lumea artistica din Romania. Un mare actor a parasit lumea celor vii. Actorul Costel Constantin a incetat din viata, anuntul fiind facut miercuri, 22 mai, de la nivelul Teatrului National Bucuresti. Apreciatul actor avea 81 de ani. „Cu adanca tristețe anunțam trecerea la Veșnicie a marelui actor COSTEL CONSTANTIN, un […] The post Doliu in lumea teatrului! Marele actor Costel Constantin s-a stins din viața first appeared on Ziarul National .