Stiri pe aceeasi tema

- Coregrafa Adina Cezar a murit duminica la varsta de 82 de ani. Anuntul a fost facut de fiica artistei, Yvonne Toader (Cezar), intr-o postare pe pagina sa de Facebook. "Astazi, draga mea mama, Adina Cezar, a plecat in lumea ingerilor. A plecat in pace, inconjurata de cei dragi. Trupul sau va fi asezat…

- Criticul si istoricul literar Alex Stefanescu a murit la varsta de 76 de ani. Anuntul a fost facut de scriitorul Daniel Cristea Enache, potrivit stiripesurse.ro."O veste care indoliaza cultura romana: a murit marele critic si istoric literar Alex Stefanescu. Dumnezeu sa l odihneasca", scrie Daniel Cristea…

- Doliu in lumea teatrului din Romania. Actrița Tordai Tekla s-a stins din viața la 54 de ani. Anunțul trist a fost facut de UNITER pe pagina de Facebook. Actrița Tordai Tekla a decedat Doliu in lumea artistica. S-a stins o mare doamna a teatrului romanesc! Tordai Tekla, actrița a Teatrului Maghiar de…

- Lumea medicala din Romania și pacienții se confrunta cu o pierdere imensa dupa decesul neașteptat al doctorului Horia Cioflan, unul dintre cei mai apreciați și dedicați medici ginecologi, la varsta de doar 57 de ani. Vestea tragica a lasat in urma o durere profunda printre colegii de breasla și sutele…

- Lumea muzicii din Romania, in doliu! O artista cunoscuta s-a stins din viața, pe masa de operație, chiar in ziua in care aniversa implinirea a 38 de ani. Potrivit informațiilir, cantareața avea probleme de sanatate.

- Lumea teatrului din Romania e in doliu! Un regizor extrem de iubit, apreciat de o mulțime de persoane, s-a stins din viața astazi, pe data de 2 ianuarie 2024. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de reprezentanții Teatrului Național "Mihai Eminescu" Timișoara.

- Elena Stratan, unul dintre cei mai cunoscuti medici ginecologi, a murit, la varsta de 86 de ani. “Cu durere ne desparțim azi de cea care a fost mama mea. Dumnezeu sa o odihneasca si sa o primeasca in imparația Sa!”, a transmis Prof. dr. Demetra Socolov, fiica Elenei Stratan.Elena Stratan va fi inmormantata…

