Stiri pe aceeasi tema

- Maternitatea Bega din Timisoara va deveni spital suport COVID-19, iar Spitalul Judetean si Spitalul Municipal se vor reorganiza si ele pentru a primi pacienti infectati cu virusul SARS CoV-2. Deciziile au fost luate dupa depasirea indicelui de infectare de trei la mia de locuitori. Incepand de vineri,…

- Un avion Boeing 737-700 al KLM care se pregatea sa decoleze sambata seara de la București spre Amsterdam s-a reintors de pe pista pe platforma aeroportului in urma unei alerte cu bomba. Zborul in cauza are indicativul KL1376. Pasagerii de pe aeronava au fost debarcați, iar la aceasta ora echipe SRI…

- Publicatia Bild a relatat ca dispozitivul era o bomba artizanala de natura sa provoace raniri grave, indicand ca acesta fusese descoperit de un om de serviciu intr-o cutie de carton ascunsa intr-unul din compartimentele trenului. "Vom putea oferi informatii despre gravitatea posibilului pericol…

- A fost alerta pe Aeroportul otopeni, acol unde aproape 200 de oameni au așteptat cu sufletul la gura sa afle daca vor ajunge sau nu spre destinațiile dorite. Zborul Tarom 6528 din Antalya spre Timișoara a aterizat pe Aeroportul "Henri Coanda" Otopeni pentru verificari ale radarului meteo al aeronavei…

- SCM Timisoara a disputat ieri al treilea joc de verificare din aceasta perioada. Baschetbalistii alb-violeti au fost depasiti la limita de gazda patrulaterului de la Stara Zagora, BC Beroe, scor 53-57. Dupa cele doua esecuri din Serbia, cu U-BT Cluj si KK Vrsac, SCM-ul a inceput ieri un nou stagiu in…

- CARAȘ-SEVERIN – Potrivit celor de la Drumuri Județene Caraș-Severin, in weekend, o turista aflata in drumeție in Cheile Carașului, pe stanca Gavevichi din zona Prolazul Mare, a alunecat de pe o poteca și a cazut de la o inalțime de 5 m, tasandu-și coloana! Au intervenit de urgența salvamontiștii, polițiștii…

- Azotatul de amoniu care a explodat in portul din Beirut, producand victime și pagube materiale care au aruncat Libanul in haos este masiv importat și in Romania. Și este depozitat in portul Constanța și in porturile de pe Dunare, dar și in fermele din toata țara. El este produs de singura…

- Șapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. Partea germana a informat partea romana cu privire la masurile luate, pe canale diplomatice, anterior deciziei de revizuire a condițiilor, informeaza MAE. Ca urmare a noilor decizii adoptate,…