In Rusia se raspandește o noua varianta a tulpinii Omicron a coronavirusului, numita Arcturus (sau XBB 1.16). Dupa cum a declarat șeful Rospotrebnadzor (Serviciul Federal pentru controlul in sfera protectiei drepturilor consumatorului si a bunastarii cetateanului), Anna Popova, valul de imbolnavire cu Arcturus este așteptat la sfarșitul lunii mai, dupa vacanțe și concedii. Experții apreciaza ca in ciuda […]