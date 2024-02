Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, la ora 4:18, pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați sa intervina pentru cautarea-salvarea unei persoane din raul Bega, in zona Parcul Copiilor din Timișoara, potrivit tion.ro.„La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu doua autospeciale și doua barci,…

- Pompierii din Timișoara cauta, inca din zori zilei de miercuri, 21 februarie,, o persoana care a cazut in Canalul Bega, in zona Parcul Copiilor, transmite TimișOnline, care preia informații oferite de ISU.Alarma a fost data in acesta dimineața, la ora 4.18. Pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați…

- Rusia aduna un numar mare de trupe langa Zaporojia, in sudul Ucrainei, susțin surse citate de CNN. Se pare ca este vorba despre aproximativ 50.000 de militari. Informația apare in condițiile in care lupte grele se dau și in estul Ucrainei. Pe frontul de sud al Ucrainei, atat surse rusești, cat și…

- Alerta la Timișoara, unde zeci de tineri au fost evacuați dupa un incendiu intr-un camin din Complexul Studențesc, informeaza ProTv. Alarma s-a dat cand cei... The post Zeci de tineri, evacuați dintr-un camin care a luat foc in Complexul Studențesc din Timișoara appeared first on Special Arad · ultimele…

- Alerta de gradul zero, miercuri noaptea la Timișoara. Un tanar barbat a fost descoperit zacand intr-o balta de sange in plina strada in zona Fabric. La fața locului a ajuns de urgența mai multe echipaje de Poliție și ambulanța, dar din pacate nu s-a mai putut face nimic pentru barbat care a fost declarat…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, de 17 ani, disparut de pe raza localitații Șag, județul Timiș. La data de 08 ianuarie a.c., *SIMEREA GABRIEL – SORINEL* ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Șag spre școala unde invața…

- Hoții nu-și iau liber de sarbatori! Alerta in cartierele de lux din jurul BucureștiuluiTrei hoți cu maști pe fața și manuși, au terorizat un intreg cartier de lux din capitala. Au sarit gardurile pentru a fura bunuri de valoare din mașinile locatarilor. Alarma s-a dat in localitatea Tunari,…

- Incendiu de proportii ieri noapte intr-o parcare din apropierea stadionului „Dan Paltinisanu”. Sase masini au ars in total dupa ce o duba a fost cuprinsa initial de flacari. Alarma la 112 s-a dat dupa ora 23, cand oamenii din apartamentele de pe strada Bradu au observat flacarile imense si au fo. La…