Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Timișoara cauta, inca din zori zilei de miercuri, 21 februarie,, o persoana care a cazut in Canalul Bega, in zona Parcul Copiilor, transmite TimișOnline, care preia informații oferite de ISU.Alarma a fost data in acesta dimineața, la ora 4.18. Pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați…

- Update: Din informațiile primite de la fața locului, barbatul efectua lucrari de reparație la autoturism. ISU Prahova desfasoara, la aceasta ora o misiune de salvare a unei persoane surprinse sub un autoturism in comuna Bucov, sat Pleașa, str. Nicolae Balcescu. Intervin pompierii militari din cadrul…

- Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit de urgența, cu o autospeciala de stingere cu accesorii de salvare, o autospeciala de prima intervenție și comanda, o autospeciala de intervenție și salvare la inalțimi, descarcerarea grea și o ambulanța SMURD, dupa ce o persoana a cazut intr-un…

- CARAȘ-SEVERIN – Din fericire, turistul timișorean s-a ales doar cu niște zgarieturi și vanatai, fiind recuperat apoi de salvamontiști și de echipajul de pe elicopterul SMURD Caransebeș! Salvamontiștii de pe Muntele Mic au avut unul din cele mai incarcate weekenduri din aceasta iarna la capitolul intervenții.…

- UPDATE: Echipele de salvare care acționeaza in locul in care s-a prabușit peretele unui internat din Odorheiu Secuiesc anunta ca a patra victima, un baiat de 17 ani, nu a raspuns manevrelor de resuscitare. UPDATE: Pompierii au anunțat ca a fost extrasa și cea de-a patra victima. Aceasta este inconștienta…

- ISU Alba anunța ca secția de pompiesi Sebeș alaturi de Salvamont Alba intervine pentru salvarea unui barbat care ar fi cazut de pe o stanca, in timp ce participa la o partida de vanatoare, intre localitațile Calnic și Capalna. „Secția de pompieri Sebeș intervine in cooperare cu Salvamont Alba pentru…