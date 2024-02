Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat alarma sambata dimineata in campusul universitar din Timisoara, dupa ce un incendiu s-a produs intr-unul dintre camine, scrie Opinia Timisoarei.Stundentii care locuiesc in 14C au vazut fum iesind din baia de la etajul al doilea si au sunat imediat la numarul de urgenta 112.La fata locului au…

- S-a dat alarma sambata dimineata in campusul universitar din Timisoara, dupa ce un incendiu s-a produs intr-unul dintre camine, scrie Opinia Timisoarei.Stundentii care locuiesc in 14C au vazut fum iesind din baia de la etajul al doilea si au sunat imediat la numarul de urgenta 112.La fata locului au…

- Este alerta la Timișoara acolo unde opt copii cu varste intre 3 și 7 ani au fost internați la spitalul de boli infecțioase cu botulism.... The post Alerta de botulism la Timișoara. 11 persoane sunt suspectate, doua dintre ele sunt in stare foarte grava appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs, sambata, in județul Timiș, informeaza ProTV. Seismul a fost inregistrat la ora 11:08, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare... The post Un nou cutremur, in vestul țarii, raportat sambata. S-a produs la 34 km de Timișoara appeared first on…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Timisoara, ca in situatia in care nu mai exista acoperire vaccinala, pot reaparea si alte boli infectioase contagioase, considerate eradicate, in afara de rujeola pentru care s-a declarat oficial epidemie, in tara noastra, relateaza Agerpres.Ministrul…

- Cozi la alimente, oameni calatorind pe scarile tramvaielor și autobuzelor, bucuria cumpararii unui covor, mai toate excesele ultimului deceniu de comunism se pot vedea la... The post Excesele ultimului deceniu de comunism, la Timișoara, in fotografiile lui Andrei Pandele appeared first on Special Arad…

- "Luni, in jurul orei 12:25, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o societate comerciala de pe Calea Buziașului din Timișoara a primit un e-mail in jurul orei 10:00, ce conținea informații privitoare la o amenințare cu bomba", a transmis IPJ Timiș. La fața locului s-au…

- O alerta cu bomba a pus oamenii legii pe jar. Poliția din Timișoara a fost alertata cu privire la amplasarea unei bombe in interiorul companiei... The post Alerta cu bomba la unul dintre sediile companiei Continental din vestul țarii. Peste 2000 de angajați sunt evacuați appeared first on Special Arad…