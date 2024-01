Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta la Timișoara acolo unde opt copii cu varste intre 3 și 7 ani au fost internați la spitalul de boli infecțioase cu botulism. Doi dintre ei sunt in stare grava. Ceilalți șase se simt mai bine, spun medicii care ii ingrijesc.In total, 11 copii au fost duși la Spitalul de boli infecțioase.…

- Opt copii din Romania, suspecți de botulism! Doi dintre ei sunt in stare grava și toți au mai puțin de 7 ani. Iata ce se intampla in aceste momente la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara!

- Opt copii din judetul Timis au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara, cu suspiciune de botulism, doi dintre micuti necesitand monitorizare permanenta.

- Un accident deosebit de grav s-a produs ieri in interiorul de la Biserica Ortodoxa din Curtici. Din informațiile pe care le deținem la aceasta ora,... The post Accident grav in Biserica Ortodoxa din Curtici. Ginerele preotului a picat de la inalțime și este in stare grava la Timișoara appeared first…

- Trei fetite cu varstele de 7, 11 si 13 ani, din Orastie, au fost internate in spitalul din Deva, dupa ce au fost spalate pe cap cu o solutie pentru tratarea paduchilor folosita la oi, cea mai mica dintre minore, aflata in stare grava si intubata, fiind transportata ulterior la spitalul de pediatrie…

- Un barbat de 43 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiat intr-un conflict izbucnit intr-o comuna din judetul Dolj, in care au fost implicate mai multe persoane. Politistii au retinut un barbat de 31 de ani pentru aceasta agresiune, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului…

- A pierdut controlul mașinii și a ieșit in afara parții carosabile unde s-a izbit violent de un copac de la marginea drumului. Accidentul rutier a... The post Accident azi noapte la Sanpetru German! Un tanar de 23 de ani a ajuns in stare grava la spital appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Accident cumplit, in urma cu puțin timp, pe E70, pe raza localitatii Peretu, județul Teleorman! In urma impactului violent dintre doua autoturisme, o fata de 19 ani a murit si alte trei persoane au fost grav ranite.