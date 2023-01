Stiri pe aceeasi tema

- Supa la plic are pana la 10 E-uri si pana la 12,8 grame de sare, cu 156% mai mult decat doza zilnica recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii, potrivit un studiu realizat de InfoCons, pe baza etichetelor produselor tip supa la plic ce se regasesc pe piata din Romania, se arata intr-un comunicat…

- Alerta de poluare extrema in București in cursul serii de sambata. S-au inregistrat valori record in unele dintre cele mai locuite zone. Potrivit ultimelor informații, au fost raportate valori de 25 mai mari decat recomandarile OMS. Cele mai mari depașiri au fost inregistrate in Voluntari, Colentina,…

- Numarul deceselor la nivel global cauzate de tuberculoza a crescut intre 2019 si 2021, potrivit estimarilor, periclitand anii in care s-au inregistrat descresteri dupa ce pandemia de CIOVID-19 a perturbat in mod server eforturile de combatere a acestei boli, a precizat joi Organizatia Mondiala a…

- Aproape 500 de milioane de cazuri noi de boli precum diabetul de tip 2, hipertensiunea arteriala și demența vor aparea la nivel global pana in 2030, daca guvernele nu iau masuri urgente pentru a incuraja mai mulți oameni sa faca exerciții fizice regulate, arata un raport OMS, potrivit The Guardian .…

- InfoCons a realizat un studiu pe baza informațiilor ce se regasesc pe etichetele produselor tip comprimate de supt. In cele ce urmeaza se vor aborda aspecte precum: cantitate de aditivi alimentari , cantitate de zahar și indulcitori , arome identificate, substanțele active folosite, precum…