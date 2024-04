Stiri pe aceeasi tema

- Loturi de sirop de tuse pediatric de la Johnson & Johnson au fost retrase, deoarece s-a depistat in conținutul acestuia un compus chimic, dietilen glicol, la un nivel ridicat, cu efecte periculoase, inclusiv de deces. Autoritatile de reglementare farmaceutice din Nigeria si Kenya au luat masuri drastice…

- Se retrag loturi de sirop de tuse pentru copii de la Johnson & Johnson's, dupa detectarea unor niveluri ridicate de dietilen glicol. Loturile afectate au fost vandute in Africa de Sud, Eswatini, Rwanda, Kenya, Tanzania si Nigeria, anunța Autoritatea de reglementare in domeniul sanatatii din Africa…

- Retragerea urmeaza unui raport al autoritatii de reglementare din Nigeria, de miercuri, care a detectat pentru prima data toxina intr-un lot de sirop pentru copii Benylin. Kenya si Nigeria au emis deja retrageri pentru acelasi sirop, care este utilizat in tratamentul febrei fanului si al altor afectiuni…

- Aliatii NATO avertizeaza Ungaria cu privire la pericolul pe care il comporta relatia sa „stransa si in extindere” cu Rusia si, daca aceasta este alegerea politica a Budapestei, „va trebui sa decidem cum sa ne protejam cel mai bine interesele de securitate”, a declarat joi ambasadorul american in Ungaria,…

- Niveluri ridicate de benzen, o substanta chimica cancerigena, au fost detectate in unele tratamente pentru acnee ale unor marci precum Clinique de la Estee Lauder, Up & Up de la Target si Clearasil, detinut de Reckitt Benckiser, a anuntat miercuri laboratorul american independent Valisure, transmite…

- Un vaccin impotriva malariei, dezvoltat cu ajutorul cercetatorilor britanici de la Universitatea Oxford, prezinta o eficacitate de pana la 78% la copii mici, sugereaza noi date obtinute in urma unui studiu recent, relateaza vineri DPA/PA Media, scrie AGERPRES. Anul trecut, vaccinul R21/Matrix-M a…

- Noua legislație va introduce restricții privind aromele utilizate de țigarile electronice și reguli stricte privind ambalarea și comercializarea, scrie Reuters.Astfel, Guvernul incearca sa interzica tuturor tinerilor care au mai puțin de 15 ani sa foloseasca țigari electronice.Conform statisticilor…

- Primul program de vaccinare impotriva malariei a fost lansat in CamerunPrimul program de vaccinare impotriva malariei a fost lansat luni in Camerun. Inițiativa reprezinta o premiera mondiala, iar modelul ar putea fi preluat și de alte țari africane. Specialiștii spun ca vaccinarea ar putea salva…