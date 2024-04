Africa de Sud retrage de pe piaţă loturi de sirop de tuse pentru copii ale Johnson & Johnson’s, din cauza unei toxine Retragerea urmeaza unui raport al autoritatii de reglementare din Nigeria, de miercuri, care a detectat pentru prima data toxina intr-un lot de sirop pentru copii Benylin. Kenya si Nigeria au emis deja retrageri pentru acelasi sirop, care este utilizat in tratamentul febrei fanului si al altor afectiuni alergice care afecteaza tractul respirator superior. Kenvue, care detine acum brandul Benylin dupa separarea acestuia de J&J anul trecut, a declarat intr-un comunicat ca isi desfasoara propria evaluare si colaboreaza cu autoritatile din domeniul sanatatii pentru a determina un curs de actiune.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

