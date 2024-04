Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier, inregistrat pe E60, in dreptul localitatii Ghindaresti, s a produs azi, 03 aprilie 2024. Doua autoturisme au fost implicate in evenimentul rutier. Echipajele de interventie ale ISU Dobrogea s au deplasat prompt la fata locului pentru a acorda asistenta si a gestiona situatia.In acest…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati in aceasta dimineata, prin apel la numarul 112 despre producerea unui accident rutier cu un autoturism rasturnat in canal, intre Cumpana si Agigea, judetul Constanta. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru…

- Inca un accident rutier, produs in aceasta dupa-amiaza, pe DN2 E85, dupa cel grav intamplat la Limpeziș (vezi detalii) . ,,Trafic dirijat pe DN2E85, in Mihailesti, accident rutier. Din primele date, un autovehicul s-ar fi rasturnat in afara parții carosabile, o persoana este evaluata medical la acest…

- Un șofer de 29 de ani din județul Vaslui a murit dupa ce mașina pe care o conducea s-a rasturnat pe camp, la marginea unui drum. Polițiștii au descoperit trupul tanarului aruncat la 25 de metri de caroserie.

- In aceasta dupa-amiaza o mașina s-a rasturnat in comuna Dambovicioara Intervin pompierii pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire ale incendiilor, precum și pentru acordarea primului ajutor calificat la nevoie. Citește și: Accident langa Pitesti Arena! O femeie, dusa cu SMURD-ul la spital…

- Un accident rutier s a produs azi, 09 martie 2024, in judetul Constanta. Este vorba despre un eveniment rutier la iesire din Galesu. O masina s a rasturnat, au transmit reprezentantii Serviciului de Ambulanta al judetului Constanta.La fata locului se afla Saj B2 si Smurd B. Interventia este in dinamica.…

- Un accident rutier grav, in care a fist implicat un autoturism din Vrancea, s-a produs in urma cu putin timp pe DN2 E85, la intrare in Rm. Sarat, dinspre Focșani. „Traficul rutier este blocat pe DN2, km. 149+300, la intrare in Rm. Sarat, dinspre Focșani, din cauza unui accident rutier in care sunt…

- O fata de 10 ani a murit sambata dupa amiaza intr-un accident rutier. Masina in care se afla s-a rasturnat in afara partii carosabile, soferul pierzand controlul volanului, potrivit news.ro. "La data de 17 februarie 2024, in jurul orei 17:10, a avut loc un accident rutier pe DN7, pe raza comunei…