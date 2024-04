Loturi de sirop de tuse pediatric de la Johnson & Johnson au fost retrase, deoarece s-a depistat in conținutul acestuia un compus chimic, dietilen glicol, la un nivel ridicat, cu efecte periculoase, inclusiv de deces. Autoritatile de reglementare farmaceutice din Nigeria si Kenya au luat masuri drastice ordonand retragerea imediata a siropului pediatric Johnson & Johnson „ Benylin ” . Testele de laborator […] The post Sirop de tuse retras de pe piața, deoarece conține o substanța periculoasa appeared first on Puterea.ro .