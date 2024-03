OMS zguduie curentul body positivity: Obezitatea e o boală cronică ce poate duce la cancer Organizația Mondiala a Sanatații zguduie din temelii curentul body positivity, care susține ca aspectul fizic nu e atat de important și ca persoanele obeze pot fi sanatoase, daca fac sport sau gandesc pozitiv. OMS susține insa ca lucrurile nu stau chiar așa și ca obezitatea este in sine o boala cronica. Obezitatea este o boala generata de excesul de grasime din țesuturi Obezitatea este o boala cronica complexa definita de depozitele excesive de grasime care pot afecta sanatatea. Obezitatea poate duce la un risc crescut de diabet de tip 2 și boli de inima, poate afecta sanatatea oaselor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

