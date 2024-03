Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații zguduie din temelii curentul body positivity, care susține ca aspectul fizic nu e atat de important și ca persoanele obeze pot fi sanatoase, daca fac sport sau gandesc pozitiv. OMS susține insa ca lucrurile nu stau chiar așa și ca obezitatea este in sine o boala cronica.…

- Paula Avram, medic specialist in Diabet zaharat, Nutriție și Boli metabolice, a explicat in emisiunea Medicina pe limba ta care sunt semnele diabetului zaharat care ar trebui sa-i ingrijoreze pe parinți. „Diabetul este o boala cronica. Mulți pacienți intreaba cand se vor vindeca sau cand vor putea renunța…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus ca va discuta cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila și cu ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, pentru a rezolva situația concediilor medicale pentru pacienții cu boli grave și femeile insarcinate. Ciolacu a explicat ca exista un adevarat abuz de concedii medicale in…

- VIDEO: Ocuparea posturilor vacante din Sanatate se va face in maxim 35 de zile. Anunțul facut de ministrul Rafila Ocuparea posturilor vacante din Sanatate se va face in maxim 35 de zile. Termenele pentru ocuparea posturilor vacante din unitatile sanitare publice, prin concurs, vor fi diminuate de la…

- Numarul salajencelor care se vaccineaza impotriva virusul Papilloma Uman (Human Papilloma Virus – HPV) este in creștere, potrivit datelor Institutului Național de Sanatate Publica. La finalul anului trecut erau administrate aproximativ 2.000 de doze de vaccin, potrivit INSP. Cancerul de col uterin este…

- Daca proiectul de lege susținut de un grup de parlamentari liberali este adoptat in sesiunea de primavara, țigarile electronice și dispozitivele de vapat tutun ar putea fi interzise in baruri, cafenele, cluburi și restaurante. Inițiativa liberala nu este noua. In Franța, 166 de deputați au un proiect…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit intr-o intervenție televizata despre analizele cuprinse in pachetele de prevenție, de care pacienții romani pot beneficia in mod gratuit, fara liste de așteptare.Medicii de familie au datoria de a-i informa pe pacienți despre analizele gratuite, spune…