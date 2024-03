Stiri pe aceeasi tema

- 1 din 10 romani traiește cu boala cronica de rinichi. Insa, din cauza simptomelor care se manifesta tarziu, afecțiunea este depistata abia in stadiile avansate, noteaza evz.ro. Citește și: Copii cu dizabilitați, inchiși in apartamente de mai bine de un an Anual, peste 37.000 de persoane care sufera…

- 1 din 10 romani traiește cu boala cronica de rinichi, insa, din cauza simptomelor care se manifesta tarziu, afecțiunea este depistata abia in stadii avansate, atrag atenția medicii. Anual, peste 37.000 de persoane ajung in spital din aceasta cauza. De anul trecut, romanii pot beneficia de un set gratuit…

- Paula Avram, medic specialist in Diabet zaharat, Nutriție și Boli metabolice, a explicat in emisiunea Medicina pe limba ta care sunt semnele diabetului zaharat care ar trebui sa-i ingrijoreze pe parinți. „Diabetul este o boala cronica. Mulți pacienți intreaba cand se vor vindeca sau cand vor putea renunța…

- Senatul a votat, luni 12 februarie, pentru eliminarea taxarii cu 10 % a concediilor medicale, dupa ce, anterior, comisiile de munca si de buget-finante au adoptat amendamentele necesare. PNL are datoria fața de romani, pana nu este prea tarziu, sa ceara saptamana viitoare vot in plen pe ambele proiecte,…

- Georgiana lupta, din copilarie, cu o boala rara care ii afecteaza intreg sistemul circulator. In lipsa unei intervenții chirurgicale de urgența viața tinerei de 21 de ani e pusa in pericol.

- Prin acest program, tinerii majori, pot calatori gratuit cu trenul pe continent, pentru a afla lucruri noi despre istoria, patrimoniul cultural si natural al Europei. Alexandra Ulianu este din Rasnov si a castigat un permis de calatorie gratuit, iar acum abia asteapta sa incerce experienta. Daca nu…

- „DiscoverEU”: Mii de tineri romani vor putea calatori gratuit in Europa in perioada martie 2024 – mai 2025 „DiscoverEU”: Mii de tineri romani vor putea calatori gratuit in Europa in perioada martie 2024 – mai 2025 Aproximativ 2.000 de tineri romani in varsta de 18 ani vor primi un permis de calatorie…

- Medicii sunt in alerta din cauza valului de pneumonii și infecții respiratorii. Numarul cazurilor a crescut in țara noastra in ultima saptamana cu aproape 40%, iar spitalele fac fața cu greu numarului mare de pacienți.