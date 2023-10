Alertă de nivel maxim emisă de Israel: „Părăsiți cât mai repede cu putință” Egiptul, Iordania și Marocul Israelul a cerut sambata cetatenilor sai care se afla in Egipt, Iordania si Maroc sa paraseasca aceste tari „cat mai repede cu putinta” din cauza „agravarii manifestatiilor impotriva Israelului”, transmite AFP. O alerta similara, de nivel 4, cel mai ridicat, a fost deja emisa pentru Turcia. Apelul a fost facut intr-un comunicat comun emis de […] The post Alerta de nivel maxim emisa de Israel: „Parasiți cat mai repede cu putința” Egiptul, Iordania și Marocul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

