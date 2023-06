Alertă! Cod roșu și portocaliu de ploi și vijelii în vestul și nordul țării Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod roșu de vreme rea pentru mai multe localitați ale țarii. Potrivit meteorologilor, in județul Cluj, in localitațile Bobalna, Panticeu, Cornești, Recea-Cristur, dar și in județul Salaj, in localitațile Hida, Garbou, Cristolț, Dragu, Zalha se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 40…50 l/mp, frecvente descarcari electrice și […] The post Alerta! Cod roșu și portocaliu de ploi și vijelii in vestul și nordul țarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

