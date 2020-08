Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Național Liberal impreuna cu partenerii din Alianța USR-PLUS au marcat startul campaniei electorale, lipind in mod simbolic primul afiș, vineri dupa miezul nopții! Locuitorii acestui județ trebuie sa aiba incredere in echipa Dinu Iancu Salajanu (PNL) – președinte al Consiliului Județean Salaj…

- A fost agitatie mare, joi noaptea, pe strazile Timisoarei. Principalii candidati ai partidelor la functiile din viitoarea administratie locala au inceput lipirea afiselor electorale, pe panourile special amenajate in acest sens. Cu alai de sustinatori, poze colorate si bidinele sau spray-uri cu lipici,…

- Candidatul la Primaria Capitalei Nicusor Dan, sustinut de USR PLUS si PNL, a dat startul campaniei electorale joi, la miezul noptii, in Piata Victoriei si a lipit primul afis impreuna cu Ludovic Orban si Dan Barna. "Am vrut in mod special sa fim alaturi de voluntarii nostri care au muncit in toata aceasta…

- Un bistrițean a contestat ieri alianța PNL – URS PLUS. Pe baza legii electorale, acesta ar fi susținut ca nu se pot face doua alianțe, una dupa alta. Judecatorii deja s-au pronunțat in dreptul dosarului sau. AFLA ce au spus: La Judecatoria Bistrița a fost inregistrata ieri o contestație la Legea Electorala.…

- Noua politicieni sunt inscrisi in cursa pentru functia de primar al municipiului Piatra-Neamt, intre acestia fiind o singura femeie. Actualul edilul, Dragos Chitic, este candidatul PMP pentru functia de primar al municipiului Piatra-Neamt dupa ce, in urma cu o saptamana, a demisionat din PNL. Andrei…

- Astazi, a fost oficializata“Alianța pentru Prahova”, cea mai mare alianta politica din judet, prin care trei partide de stanga si centru-stanga si-au unit fortele in vederea castigarii scrutinului din septembrie: PSD, Pro Romania si PPU. Candidatul unic al aliantei la cea mai importanta functie administrativa,…

- Presedintele PLUS Salaj, Florin Iordache, este candidatul Aliantei USR-PLUS pentru postul de primar al Zalaului, el fiind sustinut si de PNL, pentru ca Alianta, la randul ei, sa-l sustina pe Dinu Iancu Salajanu, candidatul PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Salaj. Potrivit precizarilor…

- Presedintele PLUS Salaj, Florin Iordache, este candidatul Aliantei USR-PLUS pentru postul de primar al Zalaului, el fiind sustinut si de PNL, pentru ca Alianta, la randul ei, sa-l sustina pe Dinu Iancu Salajanu, candidatul PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Salaj. Potrivit precizarilor…