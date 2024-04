Stiri pe aceeasi tema

- AUR – Alianța pentru Unirea Romanilor – a inceput oficial campania pentru acest an electoral, in mod simbolic, la Targoviște, unde a prezentat candidații la europarlamentare, cei pentru consiliile județene din țara și candidați la primariile municipiilor resedința de județ din Romania. Aproximativ doua…

- BEC a adoptat, in sedinta de marti, o Decizie de respingere a Actului rectificativ al protocolului de constituire a aliantei electorale „Alianta AUR”.Cele trei formatiuni au cerut, prin actul rectificativ, ca denumirea oficiala a formatiunii sa fie Alianta pentru Unirea Romanilor.„BEC califica actul…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a prezentat, marti, candidatul pentru Primaria Sectorului 5 al Capitalei si anume pe Lidia Vadim Tudor. Lidia Vadim Tudor continua astfel lupta politica patriotica a tatalui ei, reputatul Corneliu Vadim Tudor, si demonstreaza ca este o femeie curajoasa alegand sa…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a prezentat astazi, 30 martie, in cadrul unei conferințe de presa, candidatul pentru Primaria Sectorului 6 al Capitalei, in persoana lui Valentin Florea.Valentin Florea este un om de afaceri nascut și crescut in sectorul 6, care iși iubește țara. Acesta…

- Framantari in partide dupa ce doua sondaje date publicitații luni ii plaseaza pe candidații PSD-PNL si AUR pe locurile 3 si 4 in intențiile de vot ale bucurestenilor. Se schimba candidatul AUR? Site-ul realitatea.net il citeaza pe George Simion, liderul AUR, despre care spune ca „a facut un anunț surprinzator…

- Alianta pentru Unirea Romanilor si-a prezentat oficial, sambata, candidatul la Primaria Capitalei – Mihai Enache. Presedintele AUR, George Simion, a declarat ca Mihai Enache este modelul tanarului pe care il cauta si coalitia PSD – PNL, „acela de expert, de tanar, pe care si viata si cariera sa il recomande”…

- Alianta pentru Unirea Romanilor si-a prezentat sambata candidatul la Primaria Capitalei. George Simion, președintele AUR, spune despre Mihai Enache ca este un „tanar” pe care „il recomanda viata si cariera”, modelul de „expert” pe care il cauta coaliția PSD-PNL.

- Alianța pentru Unirea Romanilor a dat startul cursei interne pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale din acest an. Vrem sa propunem romanilor cel mai bun candidat, care, dupa alegerile din noiembrie, sa il inlocuiasca la Cotroceni pe actualul președinte taciturn, Klaus Iohannis, și…