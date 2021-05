Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constitutional Suprem din Siria a anuntat luni ca a acceptat candidaturile a doar trei din cei 51 de aspiranti înregistrati pentru a candida la alegerile prezidentiale din 26 mai, în care se vor înfrunta actualul sef al statului, Bashar al-Assad, un fost viceministru si…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a decretat duminica o noua amnistie, cea de-a patra - dupa cele din 2014, 2018 si 2019 - care se aplica detinutilor de drept comun, condamnatilor pentru complicitate la terorism si pentru unele tipuri de trafic.

- In țara devastata de razboi, in care 90% din populație traiește in saracie, situația sanitara „se deterioreaza extrem de rapid”, avertizeaza experții medicali, citați de The Guardian. Organizațiile umanitare și ONU au avertizat ca viețile a milioane de oameni din Siria sunt in pericol, din cauza unui…

- Presedintele sirian Bashar al-Asad a depus miercuri documente prin candideaza la al patrulea mandat, in alegerile prezidentiale prevazute la 26 mai, a anuntat presedintele Parlamentului, relateaza Reuters, potrivit NEWS.RO. Parlamentul sirian a anuntat duminica faptul ca viitoarele alegeri…

- Alegerile prezidentiale din Siria vor avea loc la 26 mai, a anuntat duminica presedintele parlamentului, fiind vorba de al doilea astfel de scrutin de cand, in urma cu zece ani, a inceput razboiul care a ravasit aceasta tara condusa de Bashar al-Assad, relateaza AFP. In varsta de 55 de ani, Assad, care…

- Statele Unite critica din nou corupția din Romania in primul raport al Departamentului de Stat asupra drepturilor omului publicat de administrația Biden. Potrivit Radio Romania Actualitați, secretarul de stat Antony Blinken a spus la conferința de presa dedicata raportului ca Departamentul sau ia foarte…

- Trei militari ruși au fost uciși marți în apropierea orașului Kaluga de declanșarea accidentala a scaunelor ejectoare ale unui bombardier strategic Tupolev-22M3, relateaza AFP și Reuters citând agențiile de presa ruse.„În 23 martie, în timpul pregatirilor de la…

- Mii de persoane au manifestat luni la Idlib, ultima regiune importanta in Siria controlata de grupari rebele si jihadiste, pentru a marca zece ani de la declansarea revoltei impotriva regimului presedintelui Bashar al-Assad, care s-a transformat ulterior intr-un conflict devastator, relateaza France…