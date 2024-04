Stiri pe aceeasi tema

- SUA au fost acuzate de ministrul de Externe de la Teheran, Hossein Amir-Abdollahian, ca au aprobat atacul care a vizat consulatul Iranului din Damasc pe 1 aprilie, in urma caruia 16 persoane au murit, inclusiv sapte membri ai Corpului Gardienilor Revolutiei, armata ideologica iraniana, relateaza AFP,…

- Mohammad Reza Zahedi, un comandant de rang inalt din cadrul Forței "Quds" a Corpului Gardienilor Revoluției iraniene (IRGC), precum adjunctul sau, generalul Sardar Haji Rahimi, au fost uciși luni, 1 aprilie, in presupusul atac aerian israelian asupra sediilor diplomatice iraniene din capitala Siriei,…

- Iranul și Hezbollah antreneaza operatori ruși de drone in Siria pentru a fi dislocați in Ucraina, a acuzat agenția ucraineana de informații militare (HUR) pe 12 februarie.Garda Revoluționara Iraniana și gruparea militanta susținuta de Teheran cu sediul in Liban desfașoara instrucțiunile la baza aeriana…

- Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgența, luni, pentru a discuta despre atacurile efectuate de forțele SUA in Irak și in Siria, spun jurnaliștii de la AFP, potrivit B1Tv, care citeaza Sky News . Surse diplomatice susțin ca intalnirea va avea loc luni, la ora locala 16 (ora Romaniei…

- Un membru din Letonia al Parlamentului European a lucrat, in secret, timp de decenii pentru serviciile de securitate rusești, arata o investigație realizata de publicația independenta The Insider, bazata pe scurgeri de e-mailuri trimise intre legiuitor și presupușii sai "superiori", scrie luni, 29 ianuarie,…

- Cel putin trei militari americani au fost ucisi, iar alti 25 raniti intr-un atac cu drona, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un mic avanpost american in Iordania, declara oficiali americani CNN.Este pentru prima data cand trupe americane au fost ucise de focuri inamice in Orientul Mijlociu…

- Teheranul a aratat sambata ca va pune la cale acțiuni de razbunare impotriva Israelului, dupa ce un atac cu rachete a distrus o cladire folosita ca baza a Garzilor Revoluționare ale Iranului din Damasc, ucigand cinci iranieni și un numar nespecificat de soldați sirieni.O sursa de securitate apropiata…

- Patru membri de rang inalt ai Garzii Revoluționare din Iran au fost uciși intr-un presupus atac aerian asupra capitalei Siriei. Garda Revoluționara Islamica a Iranului a dat vina pe Israel pentru atac, despre care a spus ca a ucis patru consilieri militari, precum și o serie de forțe siriene. Israelul…