Cine sunt „Gardienii Revoluției” din Iran, care au lansat atacul asupra Israelului Garzile Revoluționare sunt forta militara dominanta a Iranului, care are propria armata, propria marina și propria forta aeriana si aripa de informatii. Ele au fost inființate la scurt timp dupa Revoluția islamica din 1979 pentru a proteja sistemul de conducere clerical.Fosti ofiteri ai Gardienilor Revolutiei ocupa pozitii-cheie in structurile de aparare iraniene. Acestea comanda, de asemenea, și miliția religioasa, o forța paramilitara voluntara și care este adesea folosita pentru a reprima protestele antiguvernamentale. Orientul Mijlociu fierbe. Iranul a lansat peste 200 de proiectile impotriva… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- „Lumea nu iese din casa, școlile s-au inchis, gradinițele nu merg, așteptam sa vedem ce o sa fie cu partea de aparare.Cand ies pe strada, ies cu frica, deja de ieri de la 11 seara au anunțat oamenii sa se pregateasca cu lucruri acasa și cine nu are unde sa se ascunda sa iși gaseasca un loc pentru ca…

- Garzile Revolutionare ale Iranului (IRGC) sau Gardienii Revolutiei, trupe paramilitare de elita din aceasta țara, au lansat sambata un atac fara precedent impotriva Israelului, relateaza Reuters, care trece in revista principalele evenimente care au precedent aceasta lovitura a regimului de la Teheran.Potrivit…

- Mohammad Reza Zahedi, un comandant de rang inalt din cadrul Forței "Quds" a Corpului Gardienilor Revoluției iraniene (IRGC), precum adjunctul sau, generalul Sardar Haji Rahimi, au fost uciși luni, 1 aprilie, in presupusul atac aerian israelian asupra sediilor diplomatice iraniene din capitala Siriei,…

- Liderul Hamas Ismail Haniyeh va calatori astazi la Teheran pentru a se intalni cu oficialii iranieni, la o zi dupa ce Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție prin care se cere incetarea imediata a focului intre Israel și gruparea palestiniana, a informat presa oficiala a Iranului.…

- Rebelii Houthi din Yemen le-au transmis Chinei și Rusiei ca navele lor pot naviga prin Marea Roșie și Golful Aden fara a fi atacate, relateaza Bloomberg News. In schimb, este probabil ca Rusia și China sa ofere un fel de sprijin politic pentru Houthi, potențial in fața Consiliului de Securitate al…

- Iranul și Hezbollah antreneaza operatori ruși de drone in Siria pentru a fi dislocați in Ucraina, a acuzat agenția ucraineana de informații militare (HUR) pe 12 februarie.Garda Revoluționara Iraniana și gruparea militanta susținuta de Teheran cu sediul in Liban desfașoara instrucțiunile la baza aeriana…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a condamnat ferm marti, in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, atacurile SUA si Marii Britanii, cu sprijinul altor aliati, asupra pozitiilor rebelilor houthi in Yemen, relateaza DPA.

- Casa Alba afirma ca "este momentul potrivit" pentru ca Israelul sa iși reduca ofensiva militara din Fașia Gaza, in timp ce liderii israelieni au promis din nou ca vor continua operațiunea impotriva gruparii militante Hamas, care conduce enclava palestiniana, relateaza luni, 15 ianuarie, Euronews.Aceste…