Cum a pornit atacul fără precedent al Teheranului. Cine sunt Gărzile Revoluţionare ale Iranului Garzile Revolutionare ale Iranului (IRGC) sau Gardienii Revolutiei, trupe paramilitare de elita din aceasta țara, au lansat sambata un atac fara precedent impotriva Israelului, relateaza Reuters, care trece in revista principalele evenimente care au precedent aceasta lovitura a regimului de la Teheran.Potrivit armatei israeliene, „peste 200 de drone și rachete” au fost lansate asupra sa, sambata seara, iar „marea majoritate” a fost incerceptata. Atacul s-a incheiat dupa aproximativ cinci ore, insa poate declanșa o escaladare majora intre cei doi inamici regionali. Israelul a anunțat deja ca va… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

