Acuzații explozive lansate de serviciul secret militar ucrainean: 'Iranul și Hezbollahul antrenează operatori ruși de drone în Siria' Iranul și Hezbollah antreneaza operatori ruși de drone in Siria pentru a fi dislocați in Ucraina, a acuzat agenția ucraineana de informații militare (HUR) pe 12 februarie. Garda Revoluționara Iraniana și gruparea militanta susținuta de Teheran cu sediul in Liban desfașoara instrucțiunile la baza aeriana Shayrat. Rusia, Iranul și regimul lui Bashar al-Assad din Siria au cooperat intens atat la nivel militar, cat și politic, prezentand o provocare atat pentru Ucraina, cat și pentru Occident, transmit ucrainenii. Cursul de instruire include stapanirea sistemelor precum dronele „kamikaze” Shahed-136… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

