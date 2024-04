Stiri pe aceeasi tema

- Un conflict pe scara larga cu NATO nu poate fi exclus, a declarat presedintele rus Vladimir Putin duminica seara, la o conferinta de presa la Moscova pentru a marca victoria sa in alegerile prezidentiale, insotite de acuzatii de manipulare, relateaza DPA. In cazul unui conflict pe scara larga cu NATO,…

- Un proiect de lege cu privire la anularea transferului peninsulei Crimeea catre R.S.S. Ucraineana, in anul 1954, a fost transmis spre examinarea Dumei de Stat a Rusiei, luni, anunta Duma de Stat, informeaza Meduza, potrivit Rador Radio Romania. Un proiect de lege a fost transmis Dumei de Stat care…

- Lumea are nevoie ca la viitoarele alegeri prezidențiale din SUA sa castige Donald Trump, deoarece doar un președinte american puternic poate asigura stabilitate și securitate sistemului internațional, a declarat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, intr-un interviu acordat pentru ziarul american…

- Dezvaluirea de catre Rusia a unei inregistrari audio cu discuții ale forțelor aeriene germane continua sa faca valuri. Este o pomana pentru propaganda rusa care profita de ea pentru a semana discordie in Germania și a plasa Berlinul intr-o poziție incomoda fața de aliații sai contra Moscovei, scrie…

- Rusia pregatește o noua ofensiva impotriva Ucrainei incepand de la sfarșitul lunii mai sau din vara, dar Kievul are un plan de lupta clar al sau, a declarat duminica președintele Volodimir Zelenski. Zelenski a declarat ca este vital ca Ucraina și aliații sai occidentali sa ramana uniți și a reiterat…

- Rusia nu a renuntat la scopul sau original de a captura cea mai mare parte a teritoriului Ucrainei, spun oficialii occidentali, potrivit Rador Radio Romania. Pe masura ce se apropie implinirea a doi ani de la lansarea invaziei la scara larga a Rusiei in Ucraina, oficialii occidentali au avertizat…

- De cand a inceput razboiul in Ucraina, tinerii din aceasta țara au luat pur și simplu cu asalt centrele de recrutare pentru a se inrola in armata! Este un adevarat exemplu in Europa! In timp ce Armata Romana incearca, fara prea mult succes, de mai bine de un an sa gaseasca 5.000 de noi soldați care…

- Iranul și Hezbollah antreneaza operatori ruși de drone in Siria pentru a fi dislocați in Ucraina, a acuzat agenția ucraineana de informații militare (HUR) pe 12 februarie.Garda Revoluționara Iraniana și gruparea militanta susținuta de Teheran cu sediul in Liban desfașoara instrucțiunile la baza aeriana…