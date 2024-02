Separatiștii din Transnistria apelează la Moscova pentru ajutor In ultimele luni au existat semne repetate de creștere a tensiunii in conflictul din Transnistria . Acum separatiștii de acolo se pare ca apeleaza direct la Moscova pentru ajutor. Observatorii se tem de un nou front in conflictul Rusiei cu Ucraina. Separatiștii pro-ruși din regiunea moldoveneasca separatista Transnistria au cerut Rusiei „protecție” impotriva Moldovei, potrivit presei ruse. La un congres special, autoritațile transnistrene au decis sa faca o declarație corespunzatoare, dupa cum au raportat agențiile de presa ruse și presa locala. Potrivit RIA Novosti, separatiștii cer Rusiei sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina si partenerii sai straini ar putea invita Rusia la un viitor summit de pace pentru a discuta o incheiere a invaziei ruse in conditiile Kievului, a declarat duminica Andrii Yermak, seful administratiei prezidentiale de la Kiev, relateaza Reuters.Elvetia va gazdui un summit unde se va discuta…

- Luand cuvantul la un eveniment desfasurat la Minsk, Lukasenko a susținut ca cei arestati „s-au tarat peste granita transportand explozibil pentru a comite sabotaje in principal in Rusia si Belarus”, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.El nu a precizat cate persoane au fost arestate in operatiunea…

- Peste jumatate de milion de rusi s-au angajat in industria de aparare incepand din anul 2022, a anuntat vineri presedintele rus Vladimir Putin, o cifra ce ilustreaza intensitatea efortului de razboi pentru a sustine asaltul asupra Ucrainei, relateaza agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres."In ultimul…

- Anul 2024 va fi probabil unul dificil pentru Ucraina in lupta sa cu Rusia in 2024, a declarat marți directorul CIA, William Burns, afirmand totodata ca intreruperea ajutorului american pentru administratia de la Kiev ar fi o eroare de "proporții istorice", informeaza Rador Radio Romania.Intr-un articol…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat joi, 18 ianuarie, ca intervenția militara pe scara larga a Moscovei impotriva Ucrainei a ajutat societatea rusa sa "se curețe", relateaza AFP, notand ca aceasta afirmație vine in contextul in care mii de oameni au fugit din țara sau au fost arestați…

- Premierul ungar Viktor Orban, care blocheaza un ajutor al Uniunii Europene catre Ucraina, s-a declarat marti pregatit sa sustina Kievul, insa „in afara bugetului comun”, cu doua saptamani inainte de un summit european pe aceasta tema, relateaza AFP, potrivit Agerpres. „Daca vrem sa ajutam Ucraina –…

- Un avion de razboi rusesc a lansat accidental o bomba asupra orasului Rubijne din regiunea Luhansk ocupata de Rusia in estul Ucrainei, a declarat Leonid Pasecinik, seful administratiei regionale numite de Moscova, relateaza The Associated Press.El a precizat ca bomba, un FAB-250 care poarta un focos…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care ordona cresterea cu 15% a numarului militarilor din cadrul armatei, dispozitie pe care o motiveaza prin „sporirea amenintarilor” legate de conflictul din Ucraina, transmite France Presse. Armata rusa va numara astfel 2,2 milioane de membri,…