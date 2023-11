In Republica Moldova au avut loc alegeri locale, prezența la vot fiind de aproape 42%. La Chisinau, Ion Ceban este in frunte, cu 50,65%. Comisia Electorala Centrala (CEC) din Republica Moldova anunta ca la alegerile locale de duminica au participat circa 1,15 milioane de votanti, ceea ce reprezinta peste 41,4% din numarul total de alegatori inscrisi in listele electorale. Toate sectiile de votare s-au inchis la ora 21.00. In 8 din cele 898 de localitati din tara s-a inregistrat o prezenta la urne de sub 25%, astfel alegerile vor fi repetate. Conform prevederilor Codului electoral, alegerile pot…