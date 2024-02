Vin alegerile: PNL se confruntă cu posibile demisii în Guvern Partidul Național Liberal (PNL) a confirmat posibilitatea ca miniștrii implicați in campania pentru alegerile locale sa paraseasca Guvernul pentru a se dedica dinamicii electorale. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe , a declarat, luni, referitor la posibilitatea ca ministrii care candideaza la alegerile locale sa demisioneze din Guvern, ca este „absolut firesc” ca acestia sa se gandeasca la un asemenea scenariu. „Este normal și absolut firesc sa te gandești ca, angajat in campania electorala, nu poți sa-ți aloci suficient timp și mandatului de ministru, dar nu s-a luat o decizie in acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

