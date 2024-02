PNL confirmă scenariul remanierii Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat, luni, referitor la posibilitatea ca ministrii care candideaza la alegerile locale sa demisioneze din Guvern, ca este "absolut firesc" ca acestia sa se gandeasca la un asemenea scenariu, conform Agerpres. Intrebat daca sunt ministri, lideri de organizatii, care vor demisiona din Guvern pentru a candida la alegerile locale, Ionut Stroe a spus ca partidul nu a luat pana acum o decizie in acest sens, dar ca este un lucru „normal și firesc” ca miniștrii sa se gandeasca la așa ceva. "E normal si absolut firesc sa te gandesti ca, angajat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

