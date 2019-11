Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova se desfasoara astazi al doilea tur al alegerilor locale generale in 384 de localitati, inclusiv capitala (Chișinau), informeaza portaliul Oficial.md. Sectiile de vot s-au deschis la ora 07:00 si se vor inchide la 21:00, iar primele rezultate preliminare vor fi prezentate la ora…

- Comisia Electorala Centrala a prezentat profilul candidaților la funcția de primar pentru turul II al alegerilor locale generale, care va avea loc duminica.Din totalul de 768 de candidați la funcția de primar - 589 (76,69%) sunt barbați și 179 (23,31 %) sunt femei.

- Conform 306 din 307 de procese verbale candidatul PSRM, Ion Ceban a obținut 40,16%, iar candidatul Blocului ACUM Andrei Nastase-31,09%. In orașul Chișinau lider in preferințe este Ion Ceban, iar Andrei Nastase se afla pe locul doi. In schimb, situația se modifica in suburbiile Chișinaului, unde in unele…

- Candidatul Partidului Socialistilor din Republica Moldova, Ion Ceban, si cel al Blocului electoral ACUM (DA si PAS), Andrei Nastase, vor intra in turul al doilea al alegerilor locale pentru functia de primar al municipiului Chisinau, potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor locale de duminica…

- Andrei Nastase si Ion Ceban sunt candidatii la functia de primar al Chisinaului care au incalcat cel mai mult legislatia in aceasta campanie, iar Consiliul Electoral de Circumscriptie si Comisia Electorala Centrala se fac ca ploua.

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru functia de primar general al municipiului Chisinau, 35,3% dintre chisinauieni ar vota pentru candidatul Partidului Socialistilor, Ion Ceban, iar altii 30,1% – pentru Andrei Nastase, candidatul Blocului ACUM, trasnmite IPN.