Săptămâna verde la scoala din Dobrin

Suntem în Săptămâna Verde, iar azi, după ce ieri am descoperit împreună copacul cu problemele de mediu ale comunității locale, am trecut la acțiune, am găsit soluții, ne-am creat mesaje și sloganuri cu impact și am derulat un marș de constientizare a comunității, iar la final cu sprijinul Parohiei Ortodoxe Dobrin a venit… [citeste mai departe]