V. Stoica Adrian Purcaru – fost edil al orașului Azuga in perioada 2000-2012 și cel mai tanar primar de oraș din Romania, in anul 2000, cand a fost ales pentru prima data de catre azugeni sa-i reprezinte, la varsta de numai 24 de ani – a anunțat ca va intra in cursa pentru ocuparea fotoliului de primar al Azugii, sub sigla PSD, la scrutinul din 9 iunie. Vestea a fost primita cu entuziasm de catre mulți dintre locuitorii orașului, avand in vedere experiența pe care o are Purcaru in administrație și ca expert in atragerea fondurilor europene și in dezvoltare urbana, la Agenția pentru Dezvoltare…