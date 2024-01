Alegeri europarlamentare: Două zile de vot pentru românii din Diaspora. Propunere în Coaliție Alegeri europarlamentare: Doua zile de vot pentru romanii din Diaspora. Propunere in Coaliție Alegeri europarlamentare: Doua zile de vot la europarlamentare pentru romanii din Diaspora. Propunerea a fost facuta la ședința de marți a Coaliției de guvernare formate din PNL și PSD. Premierul Marcel Ciolacu a confirmat ca s-a propus in coalitia de guvernare varianta ca romanii din strainatate sa aiba la dispoziție doua zile pentru votul la […] Citește Alegeri europarlamentare: Doua zile de vot pentru romanii din Diaspora. Propunere in Coaliție in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din diaspora ar putea vota timp de 2 zile la alegerile europarlamentare care se vor desfasura in iunie. Premierul Marcel Ciolacu a confirmat, marti, la sediul PSD, discutiile privind doua zile de vot in diaspora. El spune ca au fost colegi din PSD care au venit cu propunerea, dar au fost si…

- Premierul Marcel Ciolacu, posibil candidat al PSD la alegerile prezidențiale, vrea sa evite cu orice preț situația din 2014, atunci cand, romanii din diaspora au stat la cozi pentru a vota, iar nemulțumirea a fost indreptata catre candidatul PSD și premierul de atunci, Victor Ponta.Romanii din strainatate…

- Romanii din Diaspora ar putea avea la dispoziție doua zile pentru a vota la alegerile din acest an. Romanii din strainatate ar putea avea la dispoziție doua zile pentru a vota la alegerile din acest an. Premierul Marcel Ciolacu, lider PSD, spune ca propunerea ar putea fi aprobata...

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la Caransebeș, despre ruperea coalitiei cu PNL in 2024, ca ”trebuie sa o rupa pentru ca fac alta”. ”Suntem la guvernare pana in 2024 si normal ca pe urma, romanii vor hotari cine sa conduca Romania”, a mai spus liderul PSD, potrivit gandul.ro. Premierul a…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, despre ruperea coalitiei cu PNL in 2024, ca „trebuie sa o rupa pentru ca fac alta”. „Suntem la guvernare pana in 2024 si normal ca pe urma, romanii vor hotari cine sa conduca Romania”, a mai spus șeful PSD.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, despre ruperea coalitiei cu PNL in 2024, ca ”trebuie sa o rupa pentru ca fac alta”.”Suntem la guvernare pana in 2024 si normal ca pe urma, romanii vor hotari cine sa conduca Romania”, a mai spus liderul PSD. Premierul a fost intrebat la Caransebes…

- Premierul Ciolacu, anunț despre creșterea salariului minim in 2024: ”propunerea noastra este 3700 de lei” Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi seara, la debutul sedintei de guvern, ca salariul minim pe economie va creste cu siguranta in 2024. Ciolacu a precizat ca propunerea Guvernului este de 3.700…

- VIDEO: Cand vor putea romanii sa calatoreasca fara viza in SUA. Anunțul facut de premierul Marcel Ciolacu Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, in contextul vizitei pe care o face in SUA, ca renuntarea la vize si programul Visa Waiver va deveni o realitate pentru romani incepand cu anul 2025. „Am incercat,…