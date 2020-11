Agenţiile de turism organizează târguri online, din cauza pandemiei, și taie prețurile pachetelor de sărbători cu până la 50% Agentiile de turism organizeaza targuri online, din cauza pandemiei, și taie prețurile pachetelor de sarbatori cu pana la 50% Mai multe agentii de turism au luat decizia de a organiza targuri in sistem online din cauza imposibilitatii desfasurarii variantei clasice din cauza restrictiilor impuse de pandemia de COVID-19. Agenţia Hello Holidays a pregătit oferte de vacanţă pentru ultimele săptămâni din an, dar şi pentru 2021, care vor fi disponibile la târgul online organizat de Hello Holidays, în perioada 12-16 noiembrie. Programele au reduceri… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

