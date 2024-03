Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 14 – 17 martie, ROMEXPO organizeaza #TotulPentruCasaTa2024 – conceptul home & deco care reunește tematicile targurilor: Construct Ambient Expo, Romtherm, Mobila Expo și Expo Flowers & Garden. Peste 155 de companii, din 13 țari (Bulgaria, China, Grecia, India, Italia, Polonia, Romania, Serbia,…

- Cercetari efectuate de speologi din 9 tari in Ghetarul de la Scarisoara: Reconstituirea climatului din trecut și monitorizarea parametrilor climatici din prezent Cercetari efectuate de speologi din 9 tari in Ghetarul de la Scarisoara: Reconstituirea climatului din trecut și monitorizarea parametrilor…

- Sportiva sectiei de handbal a CSM Ploiesti, Delia Rosu, a incheiat pe locul al 6-lea cu „nationala” de cadete a Romaniei editia 2024 a Jocurilor Mediteraneene, competitie desfasurata la Podgorica (Muntenegru). A fost un turneu cu 9 echipe la start, in care s-a jucat „fiecare cu fiecare”, iar apoi –…

- 45 de sportivi din 14 țari participa sambata la o competiție digitala inovatoare. Este vorba despre prima etapa a Seriei online la gimnastica artistica masculina, anunța Federația Romana de Gimnastica.Sportivii vor concura din sala de antrenament, fiecare gimnast avand posibilitatea sa aleaga…

- Statele membre UE trebuie sa acorde salariatilor un concediu anual platit de minim de 20 de zile. Statistica arata ca nu toti europenii profita de aceste zile din cauza saraciei. Conform datelor oficiale, in Romania, peste doua treimi dintre angajati (63%) nu iși pot permite un concediu anual de 7 zile…

- Sportiva sectiei de handbal a CSM Ploiesti, Delia Rosu, va participa cu echipa nationala de cadete (jucatoare nascute in anii 2008-2009) a Romaniei la editia din acest an a Jocurilor Mediteraneene, competitie programata sa se desfasoare in perioada 26 februarie – 3 martie la Podgorica (Muntenegru)!…

- "Constrangerile financiare si dorinta de a reprezenta Romania la un nivel performant sunt motivele pentru care Consiliul de Administratie (CA) a decis ca TVR sa nu participe la editia din acest an a Eurovision Song Contest (ESC)", a explicat TVR, dupa decizia de astazi.La sfarsitul anului trecut, organizatorul…

- Naționala de polo masculin a Romaniei a obținut calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European, dupa ce a invins Georgia, scor 18-11 (5-1, 5-3, 3-2, 5-5). In faza sferturilor, Romania va da peste Spania. Tot joi, in faza play-off, Grecia a invins Olanda cu scorul de 15-10 și s-au calificat…