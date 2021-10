Comitetul EMA pentru medicamente de uz uman (Committee for Medicinal Products for Human Use – CHMP) a demarat procesul de evaluare continua a datelor referitoare la medicamentul Evusheld (cunoscut și cu numele de AZD7442), o combinație de doi anticorpi monoclonali dezvoltata de AstraZeneca AB pentru prevenirea infecției cu COVID-19 la adulți, anunța ANM. Evaluarea continua se bazeaza pe rezultatele preliminare provenite din studii clinice, care sugereaza ca medicamentul poate proteja organismul impotriva bolii. EMA a demarat evaluarea datelor provenite din studii de laborator și la animale (date…