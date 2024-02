Dupa interdicția la antibiotice, Uniunea Europeana ne avertizeaza acum ca și banalele medicamente pentru raceala, care conțin pseudoefedrina, sunt extrem de periculoase. Astfel, potrivit unei alerte emise de Agenția Europeana a Medicamentului, acestea pot provoca sindromul de encefalopatie reversibila posterioara și sindromul de vasoconstricție cerebrala reversibila, care pot produce accidente vasculare cerebral ischemice și hemoragice. […] The post Halucinant! Medicamentele pentru raceala provoaca atacuri cerebrale first appeared on Ziarul National .