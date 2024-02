Alertă la nivel european: Aceste medicamente pentru răceală pot provoca un AVC! Agenția Europeana a Medicamentului a avertizat ca numeroase medicamente pentru raceala conțin o substanța periculoasa pentru sanatate, iar anumite persoane ar putea fi expuse riscului de afecțiuni ale vaselor de sange. Conform informațiilor oferite de Agenția Europeana a Medicamentului, substanța in discuție este pseudoefedrina, un decongestionant care a fost legat de posibile afecțiuni periculoase ale vaselor de sange din creier, cu potențial de a pune viața in pericol. Potrivit doctorulzilei.ro , o revizuire detaliata și masuri pentru reducerea riscului de reacții adverse grave au fost transmise… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

