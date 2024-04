Atenție la dozele de ibuprofen! Agenția Europeana a Medicamentului avertizeaza asurpa riscurilor legate de utilizarea ibuprofenului in doze mari. Cu 2.400 mg pe zi, dublu fața de recomandari, crește riscul cardiac, ceea ce poate duce la infarct miocardic și accidente vasculare cerebrale (AVC). Disponibil cu sau fara rețeta, ibuprofenul este unul dintre cele mai consumate analgezice și antiinflamatoare. Cu toate acestea, Comitetul de […] The post Atenție la dozele de ibuprofen! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

