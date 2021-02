Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca Romania va avea pana la finalul lunii septembrie un numar de 10 milioane de oameni vaccinați. In acest fel pandemia ar putea lua sfarșit iar activitațile normale ar putea fi reluare. Asta, bineințeles, daca romanii accepta sa fie…

- Comisia Europeana a aprobat o investitie majora de peste 222 de milioane euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea si instalarea infrastructurilor de apa potabila si de apa uzata in judetul Ilfov din Romania. Investitia va conecta mai multe persoane la reteaua de canalizare si va asigura o…

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5,125 milioane de persoane in trimestrul trei din 2020, in scadere cu 7.000 persoane fata de trimestrul precedent, iar numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a ajuns la 4,675 milioane de persoane, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Producatorul de materiale de construcții TeraPlast va construi o noua fabrica in cadrul Parcului Industrial TeraPlast din Sarațel, jud. Bistrița-Nasaud. Proiectul pentru noua unitate de producție are o valoare totala de 9,8 milioane de euro, anunța compania la bursa. Produsele fabricate in…

- ​În doar 4 ani, s-a triplat numarul gospodariilor din România care dețin cel puțin un televizor HD sau recepționeaza posturi TV în format HD, arata un studiu realizat de SES, operator internațional de sateliți. La finalul anului 2019 numarul gospodariilor HD din România era de…

- Distribuitorul de mobilier de birou Workspace Studio, partener unic acreditat al Herman Miller in Romania, anunta intrarea pe piata de retail online cu produse ergonomice, dupa afaceri de 6,5 milioane de euro in primele noua luni."Workspace Studio, companie specializata in solutii de amenajare…

