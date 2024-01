Afaceri în vreme de război: Dronă scoasă la vânzare pe platforma Alibaba pentru 57.000 de dolari Gigantul chinez Alibaba, platforma din domeniul e-commerce, ofera spre vanzare o drona care este comparata pe rețelele sociale cu dronele kamikaze folosite de ruși in Ucraina. Drona se vinde cu 57.000 de dolari, are o greutate de 50 de kilograme și aparatul se poate deplasa cu o viteza de pana la 160 km/h. Drona poate fi folosita pentru supraveghere, mapare și inspecție. Pe rețelele de socializare, in special pe platforma X (fosta Twitter), utilizatorii spun ca drona este similara dronelor Shahed de fabricație iraniana care sunt folosite in conflictul din Ucraina. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

